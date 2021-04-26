صور.. خالد العنانى: مصر جاهزة لاستقبال جميع السائحين من روسيا ودول العالم

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بلجنة "خبراء الترويج السياحى"، بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشؤون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ورئيس اللجنة، ومشاركة رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيسى لجنتى تسيير أعمال كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.





وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها بحث سبل الترويج السياحى لمصر فى عدد من الأسواق العالمية ومن بينها السوق الروسى، إذ أشار الوزير إلى لقائه مع سفير دولة روسيا بالقاهرة والذى أكد خلاله على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال جميع السائحين من روسيا وجميع دول العالم ولاسيما فى ظل الالتزام بتطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.



وأكد الوزير أن عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد والتى بدأت بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر تسير على قدم وساق بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية حتى يتم الانتهاء من تطعيم كل العاملين خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تم أيضا خلال الاجتماع اعتماد الشعار الجديد الذى صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لتمييز الفنادق المصرية التى قامت بتطعيم كل العاملين بها، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم، إذ أن هذا الشعار الجديد هو عبارة عن شعار السلامة الصحية الذى أطلقته الوزارة فى مايو الماضى مع إجراء بعض التعديلات عليه التى توضح تطعيم كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة منها السوق الروسى، بمشاركة ممثلى القطاع السياحى الحكومى والخاص.

وقد وجه الوزير خلال الاجتماع أعضاء اللجنة بإعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحى لمصر فى الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ومن بينها السوق الروسى، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية Famtrips لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق، وإعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة فى مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليا لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكل المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة.

جدير بالذكر أن لجنة "خبراء الترويج السياحى" شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

وفى سياق متصل، ترأس الوزير أيضا اجتماع مجلس إدارة صندوق السياحة بحضور أعضاء المجلس، ونائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، وأمين عام صندوق السياحة، وذلك لمناقشة تمويل بعض المشروعات التنموية والترويجية والفعاليات.