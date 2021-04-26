التضامن: تعيين مساعد للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى.. و3 معاونين شباب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تتولى الدكتورة ميرفت إعداد برامج الحماية الاجتماعية لسوق العمل وسبل التأهيل التى تحقق المساواة بين الجنسين واهداف التنمية المستدامة 2030، والمشاركة فى وضع خطط التمكين الاقتصادى والتشغيل بما يصب فى إحداث التنمية الاقتصادية والشمول المالى.

ومن مهامها أيضا وضع خطة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديا، بالاضافة لوضع خطط الحماية للعمالة المتنقلة واللاجئين والمساهمة فى إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى ومتابعة الملفات المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

كما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا بتعيين الدكتورة إيمان عبدالفتاح حلمى معاونًا لوزيرة التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالى، إذ تتولى تصميم وتنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والمعاونة فى متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية والمساهمة فى اعداد ومراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة والتنسيق مع الجهات البحثية والهيئات الدولية وجمع التجارب الدولية الناجحة.

وأصدرت الوزيرة أيضا قرارا بتعيين الدكتور أحمد سعدة معاونًا لوزير التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى والشؤون الصحية، إذ يتولى تأسيس وإدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك الرعاية والحماية الاجتماعية بشأن الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم الفنى والتقنى وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الصحة ودعم جهود الوزارة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم التطوع ومشاركة الشباب فى المجتمع المصرى والتدخلات التطوعية على المستوى الإقليمى والدولى ووضع استراتيجية مصر الوطنية للتطوع وتعزيز آليات تطبيقها.

وتضمنت القرارات تعيين المهندس أحمد درويش محمدى معاونا للوزير للتحول الرقمى وتقوم مهام عمله على المساهمة فى متابعة خطط التحول الرقمى للوزارة، الربط الشبكى مع الجهات الخارجية، ميكنة جميع خدمات الوزارة.

كما أصدرت الوزيرة قرارا بتجديد تعيين أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إذ تنص مهام عملها على معاونة الوزيرة فى مباشرة كل الأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج الوزارة ومراجعة موقف الاتفاقيات التى أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص وجمع التقارير عن جهود وإنجازات الوزارة بشأن التقارير الدولية الخاصة بالمرأة والإعاقة وحقوق الطفل.