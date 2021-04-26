وزير النقل: عناصر متطرفة وراء حوادث وتراجع دور السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، الأمر الذى تسبب فى توقف نقل البضائع.





وأكد فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، لافتا إلى أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كافة خطوط الشبكة. وأشار الوزير، إلى أن هذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية "بتراب الفلوس"، مؤكدًا أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

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