سعفان: الدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم فى إطار الاجتماعات التى يعقدها أسبوعيا لمتابعة التقدم المحرز فى التحول الرقمى لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





قال سعفان، فى مستهل الاجتماع، إن عدم إدراج مصر العام الجارى على قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتى يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، بعد أن تم إدراجها على القائمتين المطورة والمصغرة عام 2019 يعكس الجهود التى قامت بها الدولة المصرية - ممثلة فى وزارة القوى العاملة- خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التى تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها فى القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعى، ما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية.

وأكد أن خطة عمل وزارة القوى العاملة فى المرحلة المقبلة تقوم على الانطلاق بالوزارة ومديرياتها فى كل المجالات، وأنه سيتم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات فيما يخص التحول الرقمى، والتدريب المهنى، وغيرها من مجالات الوزارة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرقمنة فى ديوان عام الوزارة ومديرياتها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة اكتشاف الشباب الصفوف الثانية والثالثة من خلال الدورات التدريبية التى تقدم للعاملين بالوزارة والمديريات لانتقاء أفضل العناصر من بينهم وإعداد قواعد بيانات متكاملة لهم للاختيار فيما بينهم مستقبلاً من يصلح للوظائف القيادية أو وظيفة الملحقين العماليين بالخارج بالتعاون بين إدارات الموارد البشرية والعلاقات الخارجية بالوزارة، والعمل على تقديم محتوى تدريبى ملائم وفقًا لاحتياجات كل منهم سواء فيما يخص برامج الحاسب الآلى واللغات.

وكلف وزير القوى العاملة رؤساء الإدارات بإعادة تقييم حالات مرضى الأمراض المزمنة وفقا لتقارير التأمين الصحى، لبحث حالاتهم فى نسبة الحضور من عدمه وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستمع من كبار المسؤولين بالوزارة عن الإنجازات التى تم تكليفهم بها فى اجتماع الأسبوع الماضى فيما يتعلق بالتقدم المحرز فى التحول الرقمى بكل الإدارات وفقا للتحديثات الأخيرة، والانتهاء أولا بأول من تسجيل جميع ملفات الوزارة على المنظومة الإلكترونية، وخطط التدريب الإدارى لكل إدارة، وإعداد الدليل التعريفى للموظفين، فضلا عن الإشراف الفنى على كل أعمال المديريات فى الإدارات المناظرة لها.

وشدد سعفان على أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يتطلب إنهاء الأعمال التى تقوم بها المديريات والإدارات المركزية بالوزارة وفقا للشكل الرقمى المخطط له، وفقا الفترة الزمنية التى حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم حال احتياجات الوزارة ومتطلباتها.