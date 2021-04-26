وزير النقل انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بعد الكشف الدورى

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أمام البرلمان اليوم الإثنين، أنه بسبب هذه الحملات انخفضت نسبة متعاطى المخدرات من 5% فى 2001 إلى 1% فقط.

وقال: "فى حال ثبوت تعاطى المخدرات يتم وقف العامل سنة وإحالته للنيابة الإدارية، ولا يعود للخدمة إلا بعد تقديم 2 عينة تحليل مخدرات بنتيجة سلبية".