وزير النقل انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بعد الكشف الدورى

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أمام البرلمان اليوم الإثنين، أنه بسبب هذه الحملات انخفضت نسبة متعاطى المخدرات من 5% فى 2001 إلى 1% فقط.
وقال: "فى حال ثبوت تعاطى المخدرات يتم وقف العامل سنة وإحالته للنيابة الإدارية، ولا يعود للخدمة إلا بعد تقديم 2 عينة تحليل مخدرات بنتيجة سلبية".
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