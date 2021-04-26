132 مليار جنيه.. وزير النقل يعلن خطة تطوير السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، أمام جلسة البرلمان اليوم الإثنين، أن خطة التطوير ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية، وكذلك وسائل السيطرة على الحركة، وكهربة الإشارات، فضلاً عن تطوير العنصر البشرى.
وقال وزير النقل: "هذه الخطة ليس للعاملين فى الهيئة دخل فيها، وإنما من خلال مهندسين وشركات متخصصة على أعلى مستوى".
وأشار كامل الوزير، إلى أن الوزارة انتهت من 57 مشروعا بالسكة الحديد، موضحا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة الجديدة من المقرر الانتهاء من 27 مشروعا بتكلفة إجمالية 132 مليار جنيه.
وأكد وزير النقل، توريد جرارات جديدة متطورة، فضلا عن تأهيل الجرارات القديمة.. قائلا: "استلمت الوزارة وكانت السكة الحديد بها 795 جرارا، كان عطلان منهم 400 جرار، يقومون بـ750 رحلة يوميا".
ولفت إلى أنه قبل أحداث يناير كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب، إلا أن الرقم تراجع بسبب أزمة الجرارات، موضحا أنه تسلم مهام عمله والسكة الحديد لا تنقل طنًا واحدًا بضاعة، فى الوقت الذى كانت تحتاج فيه بعض المصانع لنقل الطفلة وغيرها.
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