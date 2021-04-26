رئيس مجلس النواب يفتتح جلسة اليوم بحضور وزير النقل

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل اللواء كامل الوزير، لعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير، لعرض خطته للتطوير، بعدما تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.

وتم تعديل جدول أعمال المجلس، حيث كان من المقرر أن يلقي الوزير بيانه غدا الثلاثاء، إلا أنه تم تقديم الموعد لجلسة اليوم .