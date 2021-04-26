افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل اللواء كامل الوزير، لعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة التي شهدتها الفترة الأخيرة.
جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير، لعرض خطته للتطوير، بعدما تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.
وتم تعديل جدول أعمال المجلس، حيث كان من المقرر أن يلقي الوزير بيانه غدا الثلاثاء، إلا أنه تم تقديم الموعد لجلسة اليوم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب يفتتح جلسة اليوم بحضور وزير النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.