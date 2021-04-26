الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بقبول استقالة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح أمس بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

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