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/628661/لحظة-وصول-وزير-النقل-كامل-الوزير--للبرلمان-وعلاء-عابد-يستقبله-صور
التقي النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير في مقر اللجنة بمجلس النواب قبل بيان الوزير الذي سيلقيه تحت القبه عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.
تأكيداً لمصادر دوت الخليج
وكانت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج اكدت أن وزير النقل كامل الوزير،سيحضر للبرلمان اليوم الاثنين، بدلا من غدا الثلاثاء والذي كان معلن وفق جدول الأعمال الذي أعلن عنه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي .
وأكدت المصادر علي أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، سيحضر أيضا اليوم .
جاء ذلك بعد إرسال وزير النقل كامل الوزير خطابا رسميًا إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، يطلب فيه الحضور أمام الجلسة العامة لتوضيح جميع ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكة الحديد.
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