/628678/قبول-استقاله-أسامة-هيكل-وزير-الدولة-للإعلام
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بقبول استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل، والتى جاء نصها كالتالى:
بعد الإطلاع على الدستور: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته: وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ، أسامة حسن عطوة هيكل، وزير الدولة للإعلام:
قرر (المادة الأولى)
تُقبل الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ، أسامة حسن عطوه هيكل، وزير الدولة للإعلام.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1442 هـ، والموافق 25 أبريل سنة 2021 م
يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.
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