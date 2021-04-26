/628684/ارتفاع-في-درجات-الحرارة-خريطة-الطقس-حتى-أول-مايو

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما كشفت عن خريطة الطقس وحالة الجو حتى أول مايو.

بينما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

نشاط رياح وأمطار على مناطق من القاهرة

فيما كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

طقس لطيف في الليل

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

اعتبارا من الأربعاء، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة الأسبوع المقبل

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.