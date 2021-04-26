علاء عابد: عمال السكة الحديد بعضهم مستهترين.. وغير قادرين على استيعاب التطورالتكنولوجي «صور»

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استقبل النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير النقل الفريق كامل الوزير، لمناقشة جهود وزارة النقل وجهودها فى سرعة تطوير السكة الحديد منعا لتكرار الحوادث.

علاء عابد: هناك حالة من الاستهتار بين عاملين السكة الحديد

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن السكة الحديد بها نحو 3200 سائق قطار ومساعدين لهم، وبالرغم من وجود برتوكول مبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي للكشف عن العاملين بالسكة الحديد وإجراء الكشف الدوري عليهم، إلا أن هناك حالة من الاستهتار بين العاملين، ولابد من وجود رقابة مشددة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب المسؤلين فى السكة الحديد.

علاء عابد: العنصر البشرى غير قادر على استيعاب التطور التكنولوجي فى المنظومة

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد، على حجم التطوير التكنولوجي الكبير، الذي تشهده السكة الحديد ولكن العنصر البشري من العاملين داخل السكة الحديد غير قادر على استيعابه والتعاطي معه بالرغم من حجم الإنفاق على التدريب والتأهيل، بالإضافة لحجم الإنفاق على الطرق، وبالتالي فنحن بحاجة إلى وجود رقابة ومتابعة مستمرة.

وكان وزير النقل قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التي أدت لخسائر في الأرواح وإصابات متعددة في فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة في هذا الشأن.