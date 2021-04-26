بمناسبة عيد تحرير سيناء السجون تفرج عن 2674 سجينا

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تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، قطاع السجون يفرج عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء،
الافراج عن نزلاء السجون بمناسبة تحرير سيناء
تم فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2674) نزيلا.
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يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء
وتجدر الاشارة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد وافق على الإفراج عن 1686 سجينًا؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان.
وتقضي بعض مواد الدستور بإن يحق لرئيس الجمهورية إصدار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وفقاً لضوابط وأطر وشروط معينة حددها الدستور والقانون، وهي سلطة يحق لرئيس الجمهورية استخدامها في الإطار القانوني المحدد لها.
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