/628672/غسلوا-25-مليون-جنيه-حصيلة-بيع-المخدرات-قصة-حبس-3-متهمين

مبالغ يتقاضاها تجار المخدرات نظير عملهم الإجرامي ولكن النهاية الخاصة بهم ليست رائعة كما يتوهم البعض، خاصة وأن هذه الأموال تقودهم إلى السجن مثل ما حدث في قصة اليوم، وحبس 3 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

جمعوا مبالغ مالية كبيرة من المخدرات

النيابة العامة قررت حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 25 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

أساليب لإخفاء نشاطهم

وتابعت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات، سيارات، شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

أحراز مضبوطة

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي.

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط(3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1121) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (139) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.