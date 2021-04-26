/628675/مجلس-إدارة-المصرى-لانعلم-سر-نقل-مباراة-الأهلي-ونحن-منذ-5-سنوات-لا-نختار-أين-نلعب

كشف محمد الخولى عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة باستكمال باقى مبارياته فى الدورى لنهاية الموسم على استاد الإسكندرية.

وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، :” النادي المصري تلقي خطاب من اتحاد الكرة، يؤكد فيه إقامة إقامة باقي المباريات الدوري علي أستاد الإسكندرية”.

وتابع قائلاً " نحن لانعلم سر نقل مباراة الأهلي مع المصري غداً لإستاد الإسكندري بدلاً من برج العرب،وهى في الأصل مباراة المصرى، ومن حقه أن يحدد الملعب، ولكن للأسف نحن منذ 5 سنوات لا نختار أين نلعب، ويقال إن الموافقة الأمنية من استاد برج العرب لاستضافة المباراة".

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وأختتم حديثة قائلاً:” النادي الأهلي والمقاولون العرب الفريقين الوحيدين اللذان أصروا على استكمال مسابقة الدروى الممتاز الموسم الماضى رغم كورونا، فلماذا يشكو الأهلى من الإجهاد الأن ويطالب بالتأجيل، واجتمعنا مع اتحاد الكرة بحضور ممثلين لكل الأندية واشترط الاتحاد اللعب بدون الدوليين للموافقة على تأجيل أى مباراة لإنقاذ الموسم".

اتحاد الكرة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية مطلقا لديه لتأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجرد التفكير في تأجيل أي مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المسابقة، وهي الظروف التي أرغمت الموسم الحالي على الانطلاق متأخرا في ديسمبر 2020.

وتابع اتحاد الكرة أن الجميع يعلم مدي سبب تأخر انصلاق بطولة الدوري انطلاق الموسم الحالي في هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضي متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة.

وأكد أن تم إرسال دعوه لأندية القسم الأول للاجتماع بالمسئولين عنها في أكثر من اجتماع كان آخرها في 18 مارس الماضي لدى استشعار الاتحاد بالصعوبات التي تتنظر الأندية المشاركة في بطولات خارجية، وعرض الاتحاد على الأندية خلال هذا الاجتماع مخاوفه من مشاكل جراء ضغط المباريات وأثر ذلك على الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.

كما أكد أنه كان منفتح خلال الاجتماعات المشار إليها أمام أي آراء واقتراحات في هذا الشأن مع الحفاظ على اقامة المسابقة والانتهاء منها بصورة طبيعية.