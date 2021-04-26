كامل الوزير: الأهالي يصنعون فتحات في أسوار المزلقانات للمرور إلى منازلهم..وخطة عاجلة لسدها 

/628676/كامل-الوزير-الأهالي-يصنعون-فتحات-في-أسوار-المزلقانات-للمرور-إلى-منازلهموخطة-عاجلة-لسدها

أكد وزير النقل كامل الوزير، على أن هناك تحدي أمام الوزارة، يتمثل وجود فتحات على مسار مزلقانات السكك الحديدية، يقوم بها الأهالي، فبعدما يتم تحديث أسوار المحطات وماحولها، نفاجئ بأن الأهالي يقوموا بعمل فتحات وتكسير السور للمرور مباشرة أمام مساكنهم أو أمام مدارس معينة.

واستطرد خلال الجلسة العامة للبرلمان: تلك أزمة كبرى تهدد الأرواح، قمنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبعض النواب اللذين رصدوا تللك الحالات، ولدينا خطة عاجلة لسد تلك الفتحات بطول 275 كيلو متر، وذلك للحفاظ على الأرواح، ومنع العبور العشوائي على مزلقانات السكك الحديدية. وتابع كامل الوزير: قمنا بتحديث نظم الإشارات بمعرفة شركات إيطالية، ولوحات تحكم ومشروعات ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة الإشارات. واختتم: نعكف حاليا على 7 مشروعات لازدواج خطوط السكك الحديدية وتجديد القديم منها، وأعمال التطوير والتحديث لاتتوقف.

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