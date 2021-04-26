/628677/مارسيل-سمير-الدولة تولي-اهتمام-كبير-بقطاع-المشروعات-الصغيرة-لقدرته-على-التنمية

تحدثت النائبة "مارسيل سمير" عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء الجلسة العامة، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بمشروع "شراكة" لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية.

مارسيل سمير: الدولة المصرية تولى اهتمام بقطاع المشروعات

واستعرضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمتلكة من قدرة على التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الانتاج المحلي والتقليل من الاستيراد، حيث قامت الدولة بدعم هذا القطاع من الناحية التشريعية أيضا.

مارسيل سمير: الاتفاق يهدف لخلق وظائف

وأوضحت عضو مجلس النواب، مارسيل سمير، أن الإتفاق يهدف إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام وإزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل وتحقيق نمو الشركات المصرية والأفريقية والأوربية فى مصر.

كما أكدت عضو مجلس النواب، مارسيل سمير، على أهمية خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات”.

وتابعت مارسيل سمير:” ووفقا للخطابات المتبادلة كما توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهامات يصل مجموعها 3 مليون يورو، وتكلف الحكومة الالمانية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتولي تنفيذ المشروع، فيما تكلف الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة بالتنفيذ.

وأختتمت النائبة مارسيل سمير،" وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المشورة للشركات النشيطة بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.