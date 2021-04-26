/628679/ضغوط-مبيعات-عربية-تراجع-مؤشرات-البورصة-المصرية-في-منتصف-التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي، وارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2081 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12809 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4085 نقطة.

إيقاف التداول على 7 أسهم

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.

بينما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، ليسيكو مصر، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جنوب الوادي للأسمنت.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين

فيما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، 31818 سهم، 99784 سهم، 6286 سهم، 28402 سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسي بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 822253 سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 سهم، 13340 سهم، 849.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال، 300 ألف سهم، سهم، 2 مليون سهم على التوالي.

تراجع بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 12745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 4067 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 1248 نقطة.

600 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة "، تتخطى تكلفتها 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

مستهدفات رؤية مصر 2030

وأوضح تقرير حديث لوزاره التخطيط، أن المرحلة الثَّانِيَةِ من مبادرة حياة كريمة تَستَهدِف كُلٌّ قُرَى الرِّيف المصري (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن)، لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال 3 سنوات وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة المبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة المستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.

وأكد التقرير، أن الْحُكُومَةُ تَحْرِص عَلَى وَضْعِ منهجية وَأَدَوَات لتقييم الْأَثَر التنموي لِلْمُبَادَرَة خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِه الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات المواطنين.

وأشار التقرير، إلى أنه نتيجة لنجاح مبادرة حياة كريمة قد تم إدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضِمن أَفضل الـمُمارسات الدولية"، وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُحَدَّدَة وَقَابِلَة للِتَحَقُّق وَلَهَا نِطَاق زَمَنِي، وَقَابِلَة لِلْقِياس، وتتلاقى مَع كافة أَهْدَافِ التَّنْمِيَة الـمُستَدَامة الأُمَمِية.