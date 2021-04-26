كامل الوزير: صرفنا 1.7 مليار جنيه لتطوير محطات السكك الحديد «صور»

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استعرض كامل الوزير وزير النقل وزارة النقل والمواصلات ،الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع السكة الحديدة أمام مجلس النواب، موضحا حجم العربات والتعاقدات التي تم إبرامها من أجل تطوير عربات السكة الحديد.

وزير النقل: توليت الوزارة وبها 1000 عربة عاطلة

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب اليوم ، إلى أنه كان يوجد 3200 عربة ركاب منها 1000 عربة عاطلة، وذلك عندما توليت مسئولية الوزارة ونقوم بإصلاح وتطوير هذه العربات.

وزير النقل: تم التعاقد مع شركة روسيه وأخرى اسبانية

وأضح الفريق كامل الوزير خلال بيانه أمام مجلس النواب، أنه يوجد 1982 عربة نوم تتضمن عربات تعمل منذ 39 سنة، لافتا إلى أن هذا الأمر كان يجب الا يستمر أكثر، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 1300 عربة مختلفة الطرازات من شركة روسيا، فضلا عن التعاقد مع شركة إسبانية على توريد 6 قطارات كاملة بتكلفة 157 دولار.

وأكد الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتطوير وإصلاح 1223 وتشغيلها، فضلا عن تطوير 90 عربية مكيفة وتطوير.

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ولفت الفريق كامل الوزير، إلى أن الوزارة تقوم على تطوير عربيات البضائع 8700 عربية الصالح منها 4500 والباقي عاطل تم التعاقد على توريد وتصنيع 131 عربية و75 عربة لنقل السماد .

وتابع وزير النقل، ان السكك الحديدية متهالكة ونقوم بتطويرها ولا نستطيع التطوير بنسبة 100 %، لافتا إلى أن التطوير والتشغيل معا في وقت واحد.

وقال وزير النقل أنه تم صرف 1.7 مليار جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية،حيث تم توريد ماكينات خاصة لفحص السكة الحديدية وإصلاحها .