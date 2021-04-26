/628685/أزمة-جديده-للأهلي-بعد-قرارات-اتحاد-الكرة-تفاصيل

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم في بيان رسمى له، مؤكدأ أن لا يوجد نية مطلقة لتأجيل أى مباراة من مباريات الدورى ، والتأجيل رفاهية لا نمتلكها في ظل هذه الظروف.

وبالتالي لن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها في مايو، تأجيل على الإطلاق، بجانب المؤجلات المقرر على المارد الأحمر لعبها.

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وأكد الاتحاد انه منفتحا على أية إقتراحات تعفى الأندية المشاركة إفريقيا من أية إجهاد او تعب ، شريطة ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ، وموعد إنتهاء المسابقة، وفي المقدمة يجب ان توافق الأندية المشار إليها في أداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل مباراة القمة يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.

فيما يضع النادي الأهلي في موقف حرج، وذلك بسبب لاعبين الفريق الدوليين المتوجهون للمنتخب الأوليمبيي ومنهم طاهر محمد طاهر ، احمد رمضان بيكهام ، أكرم توفيق.

ويشكل هذا القرار عددة أزمات للقلعة الحمراء وذلك بسبب عدد الغيابات، والإصابات، والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الأخيره، وتلاحم المباريات.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر أن اخر مواجه كانت في القمة انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر، فيما ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى في الصدارة الفارس الأبيض برصيد 36 نقطة .