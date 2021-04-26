/628685/أزمة-جديده-للأهلي-بعد-قرارات-اتحاد-الكرة-تفاصيل
نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم في بيان رسمى له، مؤكدأ أن لا يوجد نية مطلقة لتأجيل أى مباراة من مباريات الدورى ، والتأجيل رفاهية لا نمتلكها في ظل هذه الظروف.
وبالتالي لن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها في مايو، تأجيل على الإطلاق، بجانب المؤجلات المقرر على المارد الأحمر لعبها.
مجلس إدارة المصرى: لانعلم سر نقل مباراة الأهلي «ونحن منذ 5 سنوات لا نختار أين نلعب»
وأكد الاتحاد انه منفتحا على أية إقتراحات تعفى الأندية المشاركة إفريقيا من أية إجهاد او تعب ، شريطة ألا يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ، وموعد إنتهاء المسابقة، وفي المقدمة يجب ان توافق الأندية المشار إليها في أداء مبارياتها المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي.
ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل مباراة القمة يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.
فيما يضع النادي الأهلي في موقف حرج، وذلك بسبب لاعبين الفريق الدوليين المتوجهون للمنتخب الأوليمبيي ومنهم طاهر محمد طاهر ، احمد رمضان بيكهام ، أكرم توفيق.
ويشكل هذا القرار عددة أزمات للقلعة الحمراء وذلك بسبب عدد الغيابات، والإصابات، والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الأخيره، وتلاحم المباريات.
اخر مواجهات
الجدير بالذكر أن اخر مواجه كانت في القمة انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر، فيما ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى في الصدارة الفارس الأبيض برصيد 36 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة جديده للأهلي بعد قرارات اتحاد الكرة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.