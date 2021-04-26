بالصور.. رد فعل نواب البرلمان علي بيان وزير النقل بشأن تكرار حوادث السكه الحديد

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أعلن كامل الوزير، وزير النقل، وضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التي تصل أطوالها 10 آلاف كيلو متر طولي.

أوضح وزير النقل كامل الوزير، أنه تسلم مهام عمله والسكة الحديد لا تنقل طن واحد بضاعة، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه بعض المصانع لنقل الطفلة وغيرها. وأوضح كامل الوزير أمام جلسة البرلمان اليوم، أن خطة التطوير ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية، وكذلك وسائل السيطرة على الحركة، وكهربة الإشارات، فضلا عن تطوير العنصر البشري.

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