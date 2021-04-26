زيادة أجرة الميكروباص والسيرفيس.. الوزراء يكشف التفاصيل والحقيقة

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كشف مجلس الوزراء، حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين.

وأكد مجلس الوزراء، أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

صحة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

وأكدت التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

تكثيف الحملات التفتيشية

وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "صوتك مسموع"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

دعم الحكومة للبنزين

ما زالت الحكومة المصرية مستمرة في دعم أسعار البوتاجاز، بنسبة تصل إلى 50% من سعرها، حيث بلغت فاتورة دعم البوتاجاز 18 مليار جنيه في موازنة العام المالى الماضى 2019/2020.

أسطوانة البوتاجاز في الأسواق

واستقرت أسعار أسطوانة البوتاجاز في الأسواق عند 65 جنيه للأسطوانة، دون أن تتأثر بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي، للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل يونيه2021.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعة إلى:

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7,75 جنيه للتر البنزين 92

8,75 جنيه للتر البنزين

95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

أسعار خام برنت

بينما استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.