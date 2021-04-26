افتتاح غرفة عمليات محمد فريد خميس بمستشفى أسنان الجامعة البريطانية

جدة - نرمين السيد - أعطت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، إشارةً الافتتاح الرسمى لغرفة عمليات البنج الكلى لجراحات الوجه والفكين، المجهزة بأحدث ما توصل إليه الطب فى العالم، من أدوات تخدير وأجهزة مكملة، بمستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة البريطانية، والتى افتتحها الدكتور طارق عباس عميد الكلية، وذلك فى إطار سعى الجامعة، وفى إطار المبادئ والقيم التى رسخها مؤسسها رجل الصناعة الراحل، محمد فريد خميس للنهوض بالمنظومة العلمية والصحية والخدمية.





وأوضح الدكتور عمرو أمين، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية، أن غرفة العمليات هذه تأسست باشراف الدكتور طارق عباس، عميد كلية طب الفم والأسنان، على أحدث مستوى وصل إليه الطب والجراحات فى العالم، و بدعم من الدكتور محمد الخطيب، المدير الطبى لمجموعة النساجون الشرقيون، وبالتعاون مع مستشفى خميس التخصصى.

وأضاف أمين أنه تم التعاقد مع الدكتور رأفت محفوظ ودكتور صاموئيل فايز ، لتحمل مسؤولية التخدير بالجامعة، مؤكدا أنه تم افتتاح غرفة عمليات البنج الكلى لجراحات الوجه والفكين فى الثامن عشر من نوفمبر 2020، لتقدم خدماتها، وتم إجراء عشر حالات جراحية حتى الأن رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، وكذلك إجراء أربع جراحات فى شهر رمضان.

وقال الدكتور طارق عباس عميد الكلية، نقدم غرفة العمليات هذه إهداء لروح رائد الصناعةِ المصرية، ومؤسس الجامعة البريطانية فى مصر، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الراحل محمد فريد خميس، الذى لم يتوانَ لحظة عن دعم العلم والبحث العلمى، ولم يدخر فى سبيله أى جهد أو مال، سواء فى حياته أو بعد رحيله، مشيدا بحرص رئيس مجلس أمناء الجامعة، فريدة خميس على استمرار وتواصل مسيرة التطوير والتحديث بالجامعة.

وأشار عباس إلى أن غرفة عمليات البنج الكلى لجراحات الوجه والفكين، تعد جوهرة مستشفى طب الأسنان بالجامعة البريطانية، إذ أشاد بها السير الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، والذى أكد أنها مجهزة لاستيعاب عمليات القلب المختلفة، والقلب المفتوح.

وقد شهدت أول عملية استئصال لورم بالفك السفلى، مع استئصال نصف الفك السفلى وتعويض مفصل وعظام الفك فى نفس الوقت، وهو ما يرتقى بمستوى العمليات التى يتم إجراؤها بالمستشفى ويذهب بها بعيدا، لذا أصبحت العمليات الأكثر تعقيداً تجرى فى غرفة العمليات هذه بفضل ما تتمتع به من معدات وتقنيات حديثة.