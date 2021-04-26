كامل الوزير يطالب بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة تعاطى المخدارت

جدة - نرمين السيد - ودعا الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، مجلس النواب مساندته فى توزيع أى عامل يرتبط بعناصر متطرفة فى أى أعمال أخرى بعيدا عن المناطق الحساسة فى السكة الحديد. وطالب من النقابات العمالية بأهمية توعية العاملين بالسكة الحديد وكذلك إبعاد العناصر التى تؤثر على سير العمل. ودعا وزير النقل البرلمان لمساندته فى إزالة التعديات على أراضى الهيئة، وكذلك الأسواق العشوائية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين. واستعرض الوزير أمام جلسة البرلمان، بعض المظاهر السلبية على خطوط السكة الحديد، مثل الأسواق العشوائية والأعمال التخريبية، والتكسير ومخالفة كافة القواعد. وتضمن الفيديو كذلك قيام بعض الأطفال بـ"خلع" المسامير من القضبان، ومهاجة القطارات بالـ"طوب" وما يتسبب فى كسر بزجاج بعض العربات ،وغيرها.

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