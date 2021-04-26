وزير النقل: لا نية لخصخصة السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير النقل - أمام مجلس النواب اليوم الإثنين - أن الاستعانة بشركات خاصة لمجرد الاستفادة من خبراتها وإدارة المواقع لفترة فقط وليس بيع أو خصخصة كما يروج البعض، لافتا إلى أن منح إدارة مشروعات السكك الحديدية لشركات عالمیة، والشراكة مع القطاع الخاص فى نقل البضائع، لا يعنى ذلك خصخصة الوزارة وإنما لرفع الكفاءة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصري، من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% فى جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد، وإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة "وخصوصا قطار النوم" إلى شركات متخصصة فى الإدارة والتشغيل، لا سيما مع توريد 6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية وذلك بناء على توصية وأراء من العاملين فى قطاع السياحة.