صور.. حملات لإعادة الانضباط فى دمياط وتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - بدأت الحملات على قطاعات مدنية الزرقا ومراجعة كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية على المنشآت وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتوجه رئيس المدينة، يرافقه الإدارات المعنية والتأمين الشرطى على المحال التجارية والمقاهى، لمراجعة شروط التشغيل وضبط عدة مقاهى مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم إغلاقها.. كما تم تحرير المحاضر اللازمة لعدم ارتداء الكمامه للمخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات مكثفة على محاور المدنية، كما تم تفقد الأماكن الترفيهية ومراجعة الاشتراطات الوقائية.

وفى نفس السياق، تابع رئيس مجلس المدنية تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمدارس مع رفع كفاءة الشوارع الفرعية المؤدية للطرق الرئيسية.