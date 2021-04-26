جدة - نرمين السيد - بدأت الحملات على قطاعات مدنية الزرقا ومراجعة كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية على المنشآت وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتوجه رئيس المدينة، يرافقه الإدارات المعنية والتأمين الشرطى على المحال التجارية والمقاهى، لمراجعة شروط التشغيل وضبط عدة مقاهى مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم إغلاقها.. كما تم تحرير المحاضر اللازمة لعدم ارتداء الكمامه للمخالفين.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات مكثفة على محاور المدنية، كما تم تفقد الأماكن الترفيهية ومراجعة الاشتراطات الوقائية.
وفى نفس السياق، تابع رئيس مجلس المدنية تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمدارس مع رفع كفاءة الشوارع الفرعية المؤدية للطرق الرئيسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. حملات لإعادة الانضباط فى دمياط وتطبيق الإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.