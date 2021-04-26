بروتوكول بين العربية للتصنيع والطاقة الذرية لتعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية.





وأوضح التراس، فى بيان له اليوم الإثنين، أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل توافر الإرادة الوطنية والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.

جاء هذا فى إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور خالد عبدالسميع حامد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية.

ولفت التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها.. على سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمى والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وأشار التراس إلى التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد حامد صقر أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى لمصر وفى دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن المعهد يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون فى تقنيات الصناعة من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجى، وأهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ40%، وبما يسهم فى تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.