عاجل.. التنمية المحلية: لا زيادة بتعريفة السرفيس والنقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار منتجات البنزين.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعى والسرفيس بكل محافظات الجمهورية ثابتة كما هى دون أى زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أى محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أى محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالى: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330". وناشدت "التنمية المحلية" وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى إثارة غضب المواطنين.

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