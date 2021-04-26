كامل الوزير: لدينا استراتيجية للنهوض بالسكك الحديدية وربطها بدول الجوار

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إنه ومنذ تولى الوزارة يعمل على خطة واضحة ومستمرة لتطوير الوزارة بشكل عام وقطاع السكة الحديد بشكل خاص.

وأضاف أن الخطة قائمة على 5 محاور أهمها تطوير العنصر البشرى والنهوض به لرفع كفاءة الأداء، وهذا هو الهدف الأكبر لخطة التطوير.

وأشار إلى أن الخطة تقوم أيضا على تطوير الوحدات المتحركة وكذلك المنشآت والمباني من محطات وغيرها، منوها إلى أنه حينما تولى الوزارة كان 50% من الجرارات الموجودة معطلة تماما مما أثر على أداء المنظومة بشكل عام.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة وربط مصر بالدول الإفريقية والعربية واللجوء لوسائل النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى.

ولفت إلى أن هناك 177 مشروعا تم الانتهاء منها خلال المرحلة السابقة، وهناك 153 مشروعا جارى العمل فيها منها 27 مشروعا خلال الموازنة الجديدة.