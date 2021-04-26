كامل الوزير: عقوبة تعاطى المخدرات للعاملين فى السكك الحديدية تصل للفصل

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن العاملين بالهيئة العامة السكك الحديدية بهم ناس "كويسين"، والبعض الآخر مثل العاملين فى أية قطاعات "مهملين، كسالى، أفكارهم ملوثة".





وتابع الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "الغالبية من العاملين يمكن إصلاحها والبناء عليها، ولكن واحد فى كل 100، أو واحد فى كل 1000 يمكن أن يتسبب فى كارثة".

واستطرد: "نجرى تحليل مخدرات دورى ومفاجئ على جميع العاملين وقائدى القطارات، وتطبيق إجراءات محددة، يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات لمدة 6 أشهر ولا يتحصل خلال تلك الفترة على أية حوافز، فيما عدا راتبه الأصلى، ويتم بعدها التحليل له مرتين خلال الفترة المذكورة، وأية عينة إيجابية أخرى يتم إيقافة سنة، وتحويله للنيابة الإدارية ولايعود للخدمة إلا بعد تحليل 2 عينة سلبى".

واستطرد: "هناك لائحة جديدة لتغليط العقوبة لتصل إلى فصل متعاطى المخدرات تماما من الخدمة، وأنه قد تم بفضل تلك الإجراءات تخفيض نسبة المتعاطين 1%، بما يعنى 400 عامل بدلا من 5% اللى كانت 2000عامل بهيئة السكك الحديدية".

ونوه وزير النقل إلى إلى ضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كل ورش السكك الحديدية والتى تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها.

وأوضح أنه يجب الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية فى الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل وتجديد كل أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجارى وخصوصا فى الورش عن طريق تحويلها لشركات، ضربا مثلا بتحويل ورش كوم أبوراضى إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضى.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكل طوائف التشغيل، مشددا على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خصوصا أن الدولة وفرت الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

وأوضح أن خطة التطوير قائمة أيضا على تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشرى والذى يعد الأهم.

وتابع أن تنفيذ خطة تدريب وتطوير العنصر البشرى عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد.

وأضاف أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب بأن تكون هيئة السكك الحديدية فى طليعة الهيئات التى تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها ويعمل على تحقيق ذلك.