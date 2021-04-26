محافظ بورسعيد يوجه بزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلى ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، لجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد بتكثيف وزيادة أعداد الفرق المتنقلة لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد ببورسعيد وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لهم .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة ، لمتابعة تطورات الوضع الصحى و الوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية طب

و استمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة والفرق الطبية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس ، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية ، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا ، ومعدلات تردد المواطنين ،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية .