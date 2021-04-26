التعليم توضح معايير الالتحاق بنظام الدبلومة الامريكية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية

توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معايير التحاق الطلاب الدارسين بنظام الدبلومة الامريكية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، في إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي:

١) امتحانات ال SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

٢) امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١ وهي المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

٣) امتحانات EST الدولية والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير الى ١٥ اغسطس ٢٠٢١) لطلاب Grades 11, 12.

٤) يسمح لطلاب Grades 11, 12 بال matching وكذلك ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.

أما أمور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر أو خارجها له ضوابطه الخاصة وما تم سرده أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية.