وزارة التموين تزيد عدد منافذ أهلا رمضان لتصبح 2160 منفذ على مستوى الجمهورية

تعد " منافذ " أهلا رمضان" من أهم المجمعات الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم لما تقدمه من منتجات غذائية مخفضة ولحوم خاصة لانتشار ها الواسع بكافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بسعر 35 جنيها، كما أن تخفيضات منافذ "أهلا رمضان" تبدأ من 18 % وتصل إلى 28 % لبعض المنتجات.

وتحرص وزارة التموين علي زيادة عدد المنافذ لخدمة أكبر عدد إذ تم إضافة ما يقرب من 200 محل تجارى جديد للمشاركة فى تخفيضات "أهلا رمضان" ليصل عدد منافذ السلاسل التجارية ومحلات القطاع الخاص المشاركة فى معارض اهلا رمضان إلى ما يقرب من 2160 منفذا بجانب منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى والسلاسل التجارية الكبرى بهدف المشاركة فى مبادرات تخفيضات الأسعار وتخصيص أجنحة داخل هذه المحلات التجارية من أجل طرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة أيضا وتقوم لجان من مديريات التموين بالمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتزام المحلات بالتخفيضات المعلنة.

كما عملت وزير التموين والتجارة الداخلية علي استمرار طرح الكوبونات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة "العامة والمصرية" من أجل مساعدة القادرين على شرائها وتقديمها للمحتاجين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية.

وتعد هذه الكوبونات أحد أوجه التكافل الاجتماعى وأن هذه الكوبونات تتيح لحاملها صرف جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما أن هذه الكوبونات السلعية بقيمة مالية بفئات 20 و50 و100 جنيه ومقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على أى سلعة يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.

وتستمر الوزارة في زيادة عدد الفروع المشاركة ضمن تخفيضات منافذ" أهلا رمضان " بجميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين مع مد أى منطقة تحتاج للسلع بالتوازى ايضا مع تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة والتصدى لأى محاولات تلاعب.