/628687/لجان-النواب-تستأنف-عملها-بحضور-وزيرة-التخطيط-امام-الخطة-والموازنة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من بعض النواب .

لجنة الخطة والموازنة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي اجتماعا اليوم لمناقشة البيان الذي القته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2021، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير اجتماعا مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد .

لجنة الدفاع والامن القومي

وتعقد لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي اجتماعا،لمناقشة ومتابعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشغيل الشباب ومدى مردودها على رفع قيمة روح الولاء والانتماء للوطن.

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب،برئاسة النائب معتز محمود اجتماعا ،لمناقشة موضوع طلبا الإحاطة المقدمان من النائب علي محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية ،من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضي الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

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وتعقد لجنة الزراعه والري بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء هشام الحصري اجتماعا اليوم ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن فقد محطة الزهراء لتربية الخيول لمكانتها وريادتها العالمية، لقصور أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية في استيفاء المطالبات الواردة بتقرير السوق الأوروبية لعام 2010 ،الأمر الذي أدى لوقف صادرات المحطة للدول الأوروبية والعربية.

طلب الاحاطة مقدم من النائب هشام الجاهل

وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم الشفافية في الإعلان وإجراء مزاد بقطاع الزراعة الآلية، والذى أعلن عنه بالموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة وليس بإحدى الجرائد الرسمية.