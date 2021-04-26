/628689/القبض-على--شاب-أنهى-حياة-والدته-فى-نهار-رمضان

شاب يطعن والداته

وتجدر الاشارة إلى ان قسم عين شمس، قد تلقي بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قتل والدته بالغربية فى نهار رمضان

وكان الشاب قد اقبل قبل الإفطار في نهار شهر رمضان الكريم، على قتل والدته بعد أن طعنها عدة طعنات طعنات فى البطن والصدر، بقرية كفر البسطويسي بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية.

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وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل تدعى “سعيدة. ع. ع” بعدة طعنات في الرقبة، والصدر والبطن، نتيجة الاعتداء عليها من سلاح أبيض "سكين".

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، "محمد. ج" نجل المجني عليها، ويعاني من مرض نفسي، حيث تعدى على والدته بالضرب بعد مشادة بينهما، وطعنها بسلاح أبيض مسددًا لها عدة طعنات بالرقبة والصدر ما أدي لإصابتها بجروح قطعية خطيرة ووفاتها متأثرة بإصابتها.