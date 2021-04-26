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سيلمان وهدان: مصر بتدفع فاتورة كبيرة منذ 30 يونيو..ولن نقبل بمسكنات

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أكد النائب الوفدي سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مصر تدفع فاتورة كبيرة في قطاع الكهرباء وفي قطاع التعليم، وهناك إفتعال للأزمات في السكر والتموين وغيره، ومشيرًا إلى أن مصر في حرب حقيقيه منذ 30 يونيو والكثير لايريد لنا النجاح وهناك قوى تحاول عرقلتنا وشدنا.

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قائد القطار له نفس أهمية قائد الطيارة 

وأضاف النائب سليمان وهدان، خلال كلمته في الجلسة العامة:” بخصوص تطوير السكه الحديد قائلا:”باسمي وباسم حزب الوفد وهو حزب معارض أعلن باسم انك عملت إنجازات، أنت هتدفع الفاتورة، والجميع  يعلم أن العنصر البشري هو الأساس في الحوادث علي مر التاريخ وقائد القطار له نفس الاهمية لقائد الطائره ولابد أن يعامل نفس المعاملة.

وتابع النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد:” لن نقبل بمسكنات والعنصر البشري مهم والاهتمام به وتدريبه تطويره، كما تقدم النائب سليمان  وهدان ،بالعزاء للضحايا متمنيا الشفاء لكل المصابين في حوادث القطارات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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