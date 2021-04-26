/628692/سيلمان-وهدان-مصر-بتدفع-فاتورة-كبيرة-منذ-30-يونيوولن-نقبل-بمسكنات

أكد النائب الوفدي سيلمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مصر تدفع فاتورة كبيرة في قطاع الكهرباء وفي قطاع التعليم، وهناك إفتعال للأزمات في السكر والتموين وغيره، ومشيرًا إلى أن مصر في حرب حقيقيه منذ 30 يونيو والكثير لايريد لنا النجاح وهناك قوى تحاول عرقلتنا وشدنا.

قائد القطار له نفس أهمية قائد الطيارة وأضاف النائب سليمان وهدان، خلال كلمته في الجلسة العامة:” بخصوص تطوير السكه الحديد قائلا:”باسمي وباسم حزب الوفد وهو حزب معارض أعلن باسم انك عملت إنجازات، أنت هتدفع الفاتورة، والجميع يعلم أن العنصر البشري هو الأساس في الحوادث علي مر التاريخ وقائد القطار له نفس الاهمية لقائد الطائره ولابد أن يعامل نفس المعاملة. وتابع النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد:” لن نقبل بمسكنات والعنصر البشري مهم والاهتمام به وتدريبه تطويره، كما تقدم النائب سليمان وهدان ،بالعزاء للضحايا متمنيا الشفاء لكل المصابين في حوادث القطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيلمان وهدان: مصر بتدفع فاتورة كبيرة منذ 30 يونيو..ولن نقبل بمسكنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.