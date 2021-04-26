/628693/سيناريوهات-ليفربول-الإعجازية-من-أجل-التأهل-لبطولة-أوروبا-العام-القادم

يعيش فريق ليفربول الإنجليزي واحدة من أسوء مواسمة على الإطلاق خاصة في ظل سوء النتائج التي يقدمها الفريق، منذ بداية منتصف الموسم وحدوث متغيرات كثيرة بدايتها بالإصابات التي ضربت الخط الدفاعي مرورا بلاعبي خط الوسط، وحدث تأثير كبير على مستوى النتائج خلال هذه الفترة وتراجع الفريق إلي منتصف الجدول بعدما كان متصدرا حتى نهاية العام الماضي لجدول الترتيب.

ويقترب فريق ليفربول من عدم الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم، خاصة في ظل تواجد الفريق في المركز السادس حتى الأن ويمتلك 54 نقطة بعد مرور 33 جولة، ويتبقى للفريق 5 جولات على نهاية المسابقة، ويحتاج إلى معجزة من أجل التواجد في المركز الثالث أو الرابع على أقصى تقدير، للتواجد في البطولة الأعرق العام القادم.

هناك 5 مباريات نهائية أمام الريدز، لا يحتاج إلي السقوط خلالهم من أجل الوصول للحلم الأكبر والتواجد في المربع الذهبي، والبداية ستكون أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، والذي ضمن التواجد في المركز الثاني حتى الأن ولكن يريد إبعاد ليفربول عن التواجد في بطولة أوروبا العام القادم، نظرا للعداوات القائمة بين الفريقيين، ويستقبل بعد ذلك ساوثهامبتون العنيد، ثم ويست بروميتش الذي أقترب من الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، ويخرج بعد ذلك لمقابلة بيرنلي ويختتم البطولة بمواجهة كريستال بالاس.

وللنظر لمباريات الدور الأول أمام هذه الفرق، سنرى أن ليفربول لم يتمكن في تحقيق الفوز إلا على كريستال بالاس فقط، وفاز بسباعية نظيفة، وخسر أمام بيرنلي على ملعب آنفيلد وتعادل في المباريات الثلاثة الباقية، فالمباريات القادمة ستكون هامة للغاية لمستقبل الفريقن خاصة في ظل تواجد نجوم كبار داخل الفريق سيرفضوا جميعا اللعب في بطولة الجوري الأوروبي، لأنهم يريدوا الظهور في بطولة جوري الأبطال لأنها الأكبر والأهم على مستوى العالم.

ليفربول الإنجليزي

ليفربول يحتاج إلى معجزة من أجل التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم، ولكن من الممكن أن يتحقق هذا الأمر بسبب المباريات المتبقية للفرق المنافسة له على المركزين الثالث والرابع وهما ليستر سيتي وتشيلسي، فهناك مقابلة سوف تجمع بينهم بالإضافة لمقابلة البلوز أمام مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وفي حال مرور المباريات القادمة كما يتوقع لها مشجعوا الريدز، من الممكن أن يلحقوا بركب المتأهلين لدوري أبطال أوروبا العام القادم.