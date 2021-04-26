/628694/محمد-مرجان-يهنئ-النادى-الأهلى-بوضع-حجر-في-ستاد-القلعة-الحمراء

تقدم سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشات الرياضية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس الشركة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالتهنئة للنادى الأهلى، ومجلس إدارته، للبدء فى وضع حجر أساس استاد النادى الأهلى بمنطقة الشيخ زايد.

وقال محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن ابدء في وضع حجر أساس ، في النادي الأهلي هو حلم بالنسبه لي ولجميع الأهلوية منذ فترة طويلة، حيث يعد إضافه قويه للمنشأت الرياضية في مصر.

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وحصل النادي الأهلي على الموافقات الرسمية الخاصة بإنشاء الاستاد الجديد للقلعة الحمراء، وهذا بعد أن حصل النادي على الموافقات النهائية لإاقمة الاستاد على أرض الشيخ زايد، وتقدم النادي الأحمر بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على تسهيلات الدولة المصرية في إطلاق مشروع وحلم الجماهير الأهلاوية.

جاء نص بيان النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي كالتالي:

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيانًا عقب اجتماعه اليوم، يعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللا محدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية، الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد.

الأهلي يطلق مشروع ستاد القلعة الحمراء وجاء نص البيان كالتالي: «يتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد.