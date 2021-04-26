/628696/محمد-الفيومي-وزارة-النقل-نموذج-يحتذى-به-في-المصارحة-والمكاشفة

قال النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية إنه يقدم التعازي لمصابي وضحايا الحوادث في سوهاج وطوخ، وأوضح أن خطة وزير النقل طموحة وممتازة، ونسل تقديرنا لها، ولكن هناك بعض الملاحظات البسيطة على حادث طوخ: فوجئت أن بيان وزارة الصحة يحتوي أرقاما للضحايا، وبيان النيابة به أرقام أخرى، وأثق أن بيان النيابة أصح وأدق.

وتابع: يجب أن تكون تصريحات الحكومة دقيقة، خاصة أننا في زمن الجائحة، وأرقام وزارة الصحة توحي بأنه لايوجد مشكلة، وفي المقابل أحيي صراحة وزارة النقل، ويجب أن يكون هذا هو المنهج الذي نريده.

واستطرد: أدعو لك من كل قلبي أن يوفقك الله في المهمة الثقيلة، والميراث الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة، نحن معك ونؤيدك.

وكان قد التقي النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير في مقر اللجنة بمجلس النواب قبل بيان الوزير الذي ألقاه تحت القبه عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

ووجه وزير النقل كامل الوزير، مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل .

وأردف: كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

واختتم: هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لاتريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.