/628698/ادفع-فاتورتك-بواسطة-راحة-اليد-أمازون-تطلق-تقنية-جديدة

الدفع بمسح راحة اليد، نظام جديد في عالم التكنولجيا الكبير، والذي يبدو أنه ليس له أخر، نكتشف ونغوص كل يوم في أشياء جديدة، حيث اعتمدت شركة "أمازون" هذا النظام، كنظام دفع خاص بها في مختلف متاجرها.

وبدأت أمازون عملية تجربته بفعالية، وستقدم نظام الدفع الخاص بها إلى متجر "هول فود" في ولاية سياتل الأمريكية، ليكون الخيار الأول من بين عدة مقترحات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع فيها.

وصل لعشرة متاجر من "أمازون"

وظهر هذا النظام لأول مرة في سبتمبر الماضي، واتسع ليصل اليوم لعشرة متاجر من متاجر "أمازون"، ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي.

وفي المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسوقون المتجر، يتوجب عليهم إدخال بطاقة ائتمان لربطها مع بصمة اليد، ومن ثم يمكن للمتسوقين الدفع بسهولة.

تصوير المتسوقين لمشترياتهم والخروج

وإلى جانب هذه التقنية، تستخدم الشركة تقنية أخرى تعتمد فقط على تصوير المتسوقين لمشترياتهم والخروج من المتجر، وعندها يقوم التقنيون بالعمل، وتستخدم أمازون هذه الطريقة في مختلف متاجرها.

وأوضحت "أمازون" أن إطلاقها لنظام الدفع بواسطة مسح اليد سيكون واحدا من بين خيارات الدفع المتاحة داخل المتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه.

أكثر أمانا وخصوصية

وأكدت أنها صممت النظام ليكون نظاما آمنا، لا سيما مع اعتبارها أن تقنية مسح راحة اليد أكثر أمانا وخصوصية من الأساليب الأخرى مثل التعرف على الوجه.

وأضافت أنها ترغب في بيع هذا النظام للشركات الأخرى وتجار التجزئة والملاعب، كما أنها تجري اليوم مناقشات حول ذلك مع عدد من العملاء الوارد التعامل معهم.

كيفية تشغيل وضع توفير البيانات على Google Meet

وفي عالم التكنولجيا أيضًا، أعلنت شركة جوجل عملاق البحث على الإنترنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن طرح ميزة جديدة لأداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها - Google Meet - والتي ستمكن المستخدمين من الحد من استهلاك البيانات للتطبيق، وتم تمكين الميزة بواسطة جوجل لكل من مستخدمي أندرويد وiOS.

ووفقًا لجوجل، عند تمكين هذه الميزة، فإنها لا تحد فقط من استخدام البيانات، ولكن أيضًا استخدام أقل للبطارية بالإضافة إلى انخفاض الطلب على وحدة المعالجة المركزية للهاتف المحمول.

وتقول الشركة "يتكيف Google Meet تلقائيًا مع جهازك وشبكتك وإعدادك لتوفير أفضل تجربة اجتماع ممكنة، ومع ذلك، قد ترغب في تعديل جودة اجتماعك لتقليل التأثير على جهازك المحمول".

خطوات تمكين وضع توفير البيانات على Google Meet

افتح تطبيق Meet .

اضغط على القائمة.

اذهب للإعدادات.