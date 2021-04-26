علاء عابد: خطاب وزير النقل امتاز بالشجاعة والجرأة وتطرق لـ"الخطوط الحمراء"

/628700/علاء-عابد-خطاب-وزير-النقل-امتاز-بالشجاعة-والجرأة-وتطرق-لـالخطوط-الحمراء

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علاء عابد، إن وزير النقل، كامل الوزير أحد أهم الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وصرح عابد بأن ما تحدث عنه الوزير أعلمه جيدًا أنا وزملائي، و أحييه على الشجاعة والجرأة التي تحدث بها عن الخطوط الحمراء التي لم نتحدث بها مع الإعلام من قبل تحسبًا لمزايدة البعض علينا أو أن يقولوا نرمي المسئولية على غيرنا".

وأضاف عابد "بصفتي نائب في لجنة النقل أنا مسئول أمام الله والشعب عن أرواح الشعب والذين توفوا ومسئول مع الوزير عن إصلاح المنظومة"، وأشار عابد إلى تأثير جائحة كورونا على التطوير وقال " لولا الجائحة كانت طبقت الخطة وما حدثت هذه الحوادث".

وأشاد عابد بالتطوير والعمل على زيادة معدلات الأمان، وقال "يبقى العنصر البشري الأضعف لدينا، فقد تم عمل كل ما يلزم لمنظومة السكة الحديد في القطارات العربات والطرق"، وأشار إلى أن الرئيس تبنى سياسة لإصلاح هذه المنظومة التي راح ضحيتها آلاف على مدار 50 سنة.

وكان قد التقي النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير في مقر اللجنة بمجلس النواب قبل بيان الوزير الذي ألقاه تحت القبه عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

ووجه وزير النقل كامل الوزير، مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل .

وأردف: كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

واختتم: هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لاتريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.