مداخلات قوية لنواب التنسيقية في مواجهة وزير النقل..عمرو درويش يطالب بحق الضحايا والمصابين..وعبدالعزيز: أين الخطط الزمنية المحددة للتطوير

/628701/مداخلات-قوية-لنواب-التنسيقية-في-مواجهة-وزير-النقلعمرو-درويش-يطالب-بحق-الضحايا-والمصابينوعبدالعزيز-أين-الخطط-الزمنية-المحددة-للتطوير

قدم ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، مداخلات قوية في حضور وزير النقل كامل الوزير بالبرلمان اليوم، حيث قال أمين لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عمرو درويش: نتمنى الشفاء للمصابين، وأثناء النعي لايمكن أن نعزي، وهو "سلو بلدنا"، فيجب أن نسترد حق الشهداء والمصابين، وراء كل منهم قصة وحكاية، يانجيب حقهم يانموت زيهم، نعم نرى تطوير كبير، ولكن لانريد أن يتم إهدار التطوير جراء تلك الحوادث.

واستطرد خلال الجلسة العامة في حضور وزير النقل للأسف ونحن نرى تلك الحوادث نضع أنفسنا مكان الشعب المصري، المسؤولية مشتركة، لدينا مسؤولية سياسية وأخلاقية وفنية وجنائية، لا أعفي أحدا من هذه المسؤولية.

وتابع: أطالب بتفعيل القانون، وأن يكون هناك مردود إيجابي على خطط التطوير والتحديث التي تتم في الوزارة.

بعدها قال أمين لجنة حقوق الإنسان محمد عبدالعزيز: اللافت للنظر إن هناك إرادة حقيقية للإصلاح، لكن طول الوقت تعودنا على أداء كامل الوزير أنه يربط إنجازاته بموعد محدد، ولكن لماذا لم نستمع اليوم لموعد محدد ينهي آلام المصريين فيما يتعلق باستمرار نزيف الدم. وتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الوزير لديه رؤية جادة للإصلاح، ولكن رئيس هيئة السكك الحديدة السابق مسؤول بشكل مباشر، فكيف يكون هناك قرار بتعيينه مستشار للوزير، لو أن الأمر خارج عن إرادته وليس هناك مسؤولية عليه، فيبقى عليه، ولكن إقالته وتعيينه مستشار أمر غير مفهوم. واختتم: كل الدعم من البرلمان والنواب نبديه لتنفيذ خطة الإصلاح، ولكن باعتبارنا السلطة الرقابية سنكون أول من يحاسب أي مسؤول، ونأمل بأن الخطة الطموحة للوزير تؤتي ثمارها.

وكان قد التقي النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير في مقر اللجنة بمجلس النواب قبل بيان الوزير الذي ألقاه تحت القبه عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

ووجه وزير النقل كامل الوزير، مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

واستطرد خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل .

وأردف: كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

واختتم: هناك "صبية مدفوعين" من عناصر لاتريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرين يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرين يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.