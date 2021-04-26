صور.. وكيل تعليم الإسكندرية يتابع أعمال اللجان مع بدء امتحان شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، سير امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل للعام الدراسى الجارى، التي انطلقت اليوم الإثنين، حيث أدى اليوم طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى، الامتحان لشهر أبريل بجميع مدارس المدينة.





وخلال جولته على المدارس، شدد سعد، على ضرورة استخدام الطلاب الأدوات الشخصية، مؤكدا على تعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح سعد، أن امتحانات شهر أبريل، عبارة عن ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات اختيار من متعدد والإجابة بنفس ورقة الأسئلة للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وبنظام امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق الكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021.

أما امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثانى الثانوى، أوضح سعد أنها تُعقد مجمعة ووفق عدد الأسئلة المقررة لكل مادة بنوعية اختيار من متعدد على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسى ووفق الكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 24 مارس 2021، والجداول المعلنة من الوزارة.

وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق التباعد وتنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان بشكل متباعد.

وأشار إلى أن الامتحانات تمت وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة دون شكاوى، لافتا أنه لم يتلقى أى شكاوى من الامتحان حتى نهاية الامتحان.





وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة توفير مناخ ملائم، والعمل على توفير سبل الراحة داخل اللجان والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

والجدير بالذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هي نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.