برلمانية: الرئيس يولى اهتماما كبيرا ببوابة مصر الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأضافت النائبة عن محافظة شمال سيناء، أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا ببوابة مصر الشرقية، وسارع بعمل مشروعات على أرض الفيروز وبدأت عجلة التنمية تسير على على أرضها بخطى سريعة، بتطوير الطرق وفتح وتزيين الميادين وإنشاء محطات غاز ومحطات تحلية لمياه الشرب وتطوير شبكة الكهرباء وبناء مدن وأحياء سكنية والعديد من الإنجازات التى لم تتحقق على مدار سنوات سابقة.
واختتمت عضو مجلس النواب، بيانها، بأنه لا بد من تقديم كل التحية والعرفان لمن ضحوا بأرواحهم من أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل وأبناء سيناء الشرفاء، ولأهل سيناء الذين صمدوا فى الظروف الصعبة التى واجهتها المحافظة.
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