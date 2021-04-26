- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب النائب، فى بيان اليوم، حصوله على الموافقة بشأن إدراج مدرسة القبة الابتدائية بخطة هيئة الأبنية التعليمية "إحلال كلى" لتصل إلى 22 فصلا مع تعديل المرحلة إلى تعليم أساسى، مؤكدا أنه جار تجهيز المستندات للطرح واستكمال إجراءات نزع الملكية.
كان أهالى القرية قد ناشدوا النائب بالتدخل لإدراج مدرسة القبة الابتدائية بخطة هيئة الأبنية التعليمية للعام المالى 2021 - 2022.
وأكد الأهالى فى شكواهم أن القرية بها مدرسة ابتدائية قديمة آيلة للسقوط، وتم إخلائها منذ عشرون عاما، وتعمل حاليا بنظام فترتين، ولا توجد بالقرية مدرسة للمرحلة الإعدادية، إذ أن أقرب مدرسة للقرية تبعد عنها بمسافة 7 كيلومترات، والتعداد السكانى للقرية حوالى 20 ألف نسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب «الشيوخ» يتدخل لإنهاء أزمة إحدى مدارس منيا القمح القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.