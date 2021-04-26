نائب «الشيوخ» يتدخل لإنهاء أزمة إحدى مدارس منيا القمح القديمة

جدة - نرمين السيد - وأعلن مكتب النائب، فى بيان اليوم، حصوله على الموافقة بشأن إدراج مدرسة القبة الابتدائية بخطة هيئة الأبنية التعليمية "إحلال كلى" لتصل إلى 22 فصلا مع تعديل المرحلة إلى تعليم أساسى، مؤكدا أنه جار تجهيز المستندات للطرح واستكمال إجراءات نزع الملكية.



كان أهالى القرية قد ناشدوا النائب بالتدخل لإدراج مدرسة القبة الابتدائية بخطة هيئة الأبنية التعليمية للعام المالى 2021 - 2022.

وأكد الأهالى فى شكواهم أن القرية بها مدرسة ابتدائية قديمة آيلة للسقوط، وتم إخلائها منذ عشرون عاما، وتعمل حاليا بنظام فترتين، ولا توجد بالقرية مدرسة للمرحلة الإعدادية، إذ أن أقرب مدرسة للقرية تبعد عنها بمسافة 7 كيلومترات، والتعداد السكانى للقرية حوالى 20 ألف نسمة.