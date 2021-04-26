مصطفى بكرى: كامل الوزير حقق معجزات رغم وجود 258 إخوانيا بالسكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب مصطفى بكرى، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أن هناك 258 إخوانيا يعملون فى هيئة السكة الحديد.
وأكد بكرى، أن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعات التشغيل والصيانة صدر له قرار من جلال السعيد، بإبعاده وقتما كان رئيسا للورش، وفقا لتقارير من الأمن الوطنى.
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