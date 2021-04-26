مصر أرض الصالحين.. على جمعة يروى حكاية مذهبى مصر قبل الفتح الإسلامى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن مصر قبل الفتح الإسلامى كان بها مذهبان، الأول كان يدين به أهل مصر الأصليون وهو طائفة الأرثوذوكس، والمذهب الثانى كان مخالفا له وهو ما عرف فيما بعد بـ"الكاثوليك".





وأوضح على جمعة، خلال حديثه فى برنامج "مصر أرض الصالحين" عبر القناة الأولى المصرية، أن الخلاف بين المذهبين كبير، وكان الرومان يحكمون مصر فى ذلك الوقت واضطهدوا أصحاب المذهب الأرثوذوكسى لدرجة أن رئيسهم بنيامين اختفى ولم يعرف أحد عنه أى شىء.

وأضاف مفتى الديار المصرية الأسبق أن الصحابى عمرو بن العاص زار مصر قبل فتحها وعرف أهلها وأخبارها وطبيعة أرضها، وعندما عرض على الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر لم يوافق لكن مع تكرار الطلب من عمرو بن العاص لأهمية ذلك لتأمين الفتوحات الإسلامية وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وأشار المفتى السابق إلى أن معرفة عمرو بن العاص بطبيعة الخلافات الموجودة بين المذهبين "الأرثوذوكسى والكاثوليكى" فى مصر واضطهاد الرومان للمصريين جعلته يلح فى فتح مصر، لأنه كان يعرف أن المصريين سياندونه عند مجيئه إلى مصر لمل يرونه من ظلم واضطهاد، فمعرفته بمصر وأحوالها سهَّلت فتحها أمامه.

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