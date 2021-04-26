شكرى يؤكد لنظيره الكرواتى: نتطلع لاستمرار التعاون المشترك

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريح اليوم إن الوزيريّن تناولا متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الكرواتى إلى مصر فى 31 مارس 2021، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائى المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار فى التنسيق المشترك بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين.
وأضاف أن الوزير سامح شكرى أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خصوصا فى ظل التطور الذى يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة.
كما تم التطرق أيضا إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرض شكرى التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبى، فضلا عن جولته الإفريقية الأخيرة للتأكيد على الموقف المصرى فى هذا الشأن.
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