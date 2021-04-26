برلمانى يطالب بمراجعة الحالة النفسية والأمنية للعاملين بالسكك الحديد

جدة - نرمين السيد - أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الجزء غير الطبيعى الذى يعوق تطوير هيئة السكة الحديد، يتطلب مراجعة الحالة الأمنية والنفسية والاجتماعية لجميع العاملين.





وقال زين الدين، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان تعقيبًا على بيان وزير النقل، كامل الوزير، :من لا يصلح للتأهيل مينفعش يسوق قطار مثلا، لأنه مسؤول عن أرواح".

وطالب محمد زين الدين، بضرورة الاستعانة بخريجى كليات الهندسة فى قيادة القطارات، مشددًا على أهمية تركيب أجهزة فى كافة القطارات لرصد أية مخالفات أو تجاوزات.

وقال زين الدين: نقف فى عزيمة وقدرة وزير النقل فى استكمال خطوات التطوير، مشيرًا إلى أنه يتم مع بعض المطالب المتمثة فى فصل متعاطى المخدرات والمنتمين للجماعات المتطرفة.

وأكد النائب استعداد البرلمان بشكل كامل فى مساندة خطة التطوير التى يقوم بها وزير النقل، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل جهد مبذول فى تطوير السكة الحديد، قائلا: "وهو أمر لمسناه من خلال تعاملنها عن قرب".

وقال زين الدين: نعى حجم الموروث من المسئوليات الجسام كبير، متابعًا: قد يكون ما ورثناه جزء منه طبيعى والجزء الأخر هو غير طبيعى، وهو ما يؤثر على خطوات التطوير.