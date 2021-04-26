وكيل نقل البرلمان: الإقالة ليست الحل فى حوادث السكة الحديد

جاء ذلك خلال كلمته للتعقيب على بيان وزير النقل كامل الوزير، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وأضاف قرقر: "أصبحنا نضع أيدينا الأن على المشكلات الحقيقية التى تواجه ذلك المرفق الهام، وهو أمر هام فى خطوات الإصلاح".
وتابع" "بشأن ما طلبه الوزير من المجلس من معاونة تشريعية، أؤكد له أن البرلمان منذ الفصل التشريعى السابق لم يتأخر فى أى تشريعات هامة ومطلوبة منه، وسيكون دائما مساندا للدولة فى أى خطوات إصلاح وتطوير".
وطالب وكيل لجنة النقل شرطة النقل والمواصلات لتقوم بدورها فى مواجهة ما يحدث بالقطارات خاصة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هناك تدخلال بشرية فى الحوادث التى وقعت تتعلق بالباعة الجائيلين الذين تسببوا فى توقف قطار سوهاج.
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