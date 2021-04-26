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وكيل نقل البرلمان: الإقالة ليست الحل فى حوادث السكة الحديد

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رانيا ربيع 2021-04-26 13:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن لجنة النقل بالبرلمان مسئولة مسئولية  تضامنية مع وزارة النقل فى كيفية إصلاح مرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الإقالة ليست الحل فى مواجهة الحوادث التى تقع فى السكة الحديد.

جاء ذلك خلال كلمته للتعقيب على بيان وزير النقل كامل الوزير، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وأضاف قرقر: "أصبحنا نضع أيدينا الأن على المشكلات الحقيقية التى تواجه ذلك المرفق الهام، وهو أمر هام فى خطوات الإصلاح".

وتابع" "بشأن ما طلبه الوزير من المجلس من معاونة تشريعية، أؤكد له أن البرلمان منذ الفصل التشريعى السابق لم يتأخر فى أى تشريعات هامة ومطلوبة منه، وسيكون دائما مساندا للدولة فى أى خطوات إصلاح وتطوير".

وطالب وكيل لجنة النقل شرطة النقل والمواصلات لتقوم بدورها فى مواجهة ما يحدث بالقطارات خاصة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هناك تدخلال بشرية فى الحوادث التى وقعت تتعلق بالباعة الجائيلين الذين تسببوا فى توقف قطار سوهاج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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